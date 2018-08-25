Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

Сегодня, 18:45 \\ В мире

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald's отказались бесплатно подать напитки, после того, как специалисты справились с огромным пожаром.

Поклонники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Йорке были возмущены, когда сотрудники отказались предоставить пожарным бесплатные кофе и чай после того, как они одолели огромный пожар в торговом центре Clifton Moor Centre и спасли десятки жизней. Чтобы потушить большое возгорание некоторые специалисты работали целую смену и не имели возможность отдохнуть.

После того, как пожар полностью удалось ликвидировать, пожарные отправились в McDonald's, который находился с другой стороны торгового центра, и попросили бесплатные чай и кофе, потому что они не имели денег в своем пожарном снаряжении. Сотрудники ресторана отказались бесплатно угощать пожарных и кофе оплатили простые посетители.

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Автор - Светлана Тарабан
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