В итальянской тюрьме Сан-Ремо произошел бунт заключенных

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Заключенные были возмущены теснотой в камерах. После долгого безразличия со стороны охраны, недовольства переросли в бунт. 

 В итальянской провинции Лигурия в тюрьме Сан-Ремо в ночь на 14 октября произошел бунт среди заключенных. 

Более 40 человек начали протестовать из-за переполненности тюремных камер и ужасных условий содержания. 

Когда охранники не обратили внимания на возмущения заключенных, протестанты начали выкидывать различные предметы от телевизоров до подожженных простыней. В общем счете беспорядки длились около четырех часов, но бунт не успел распространиться на всех заключенных учреждения. Директору тюрьмы удалось изолировать от остальных зачинщиков и успокоить остальных заключенных. 

Известно, что Сан-Ремо была построена с учетом содержания 190 человек, но на данный момент в тюрьме находятся около 270 человек, значительно отражается на заполненности камер и условиях задержания. Заключенных начали переводить в эту тюрьму после бунта заключенных в Савоне.  

Тем временем в Сирии недалеко от провинции Хасаки начался бунт среди местных диверсантов, который направлен на американскую армию и Сирийские демократические силы. Теперь диверсанты собираются в группы и нападают на военные объекты. 

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Автор - Тереза Кёльн
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