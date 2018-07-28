Заключенные были возмущены теснотой в камерах. После долгого безразличия со стороны охраны, недовольства переросли в бунт.

В итальянской провинции Лигурия в тюрьме Сан-Ремо в ночь на 14 октября произошел бунт среди заключенных.

Более 40 человек начали протестовать из-за переполненности тюремных камер и ужасных условий содержания.

Когда охранники не обратили внимания на возмущения заключенных, протестанты начали выкидывать различные предметы от телевизоров до подожженных простыней. В общем счете беспорядки длились около четырех часов, но бунт не успел распространиться на всех заключенных учреждения. Директору тюрьмы удалось изолировать от остальных зачинщиков и успокоить остальных заключенных.

Известно, что Сан-Ремо была построена с учетом содержания 190 человек, но на данный момент в тюрьме находятся около 270 человек, значительно отражается на заполненности камер и условиях задержания. Заключенных начали переводить в эту тюрьму после бунта заключенных в Савоне.

Тем временем в Сирии недалеко от провинции Хасаки начался бунт среди местных диверсантов, который направлен на американскую армию и Сирийские демократические силы. Теперь диверсанты собираются в группы и нападают на военные объекты.