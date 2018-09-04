Ряд стран повышает туристический сбор с 2019 года

Со следующего года путешественникам придётся откладывать ещё больше средств для комфортного отдыха.

Стало известно, что целый перечень государств вводит дополнительный туристический сбор. К примеру, в Японии будет оплачиваться так называемая стоимость выезда, которая обойдется путешественнику в 9 долларов или 600 рублей. Налог не распространяется на детей возрастом до двух лет и транзитных пассажиров, находящихся в стране менее 24 часов.

На вырученные средства планируется улучшить инфраструктуру государства, облегчив жизнь как населению, так и гостям Японии. В Хорватии туристический сбор увеличится на четверть в курортный сезон, то есть на 20 рублей. Налог не поменяется для тех, кто проживает в кемпинге. Тем временем в Новой Зеландии с туристов планируют взымать 35 долларов или 2300 рублей.

Законопроект находится на обсуждении в парламенте. Его будут оплачивать путешественники из дальних стран, жителей Австралии и островов Тихого океана освободят от налога.