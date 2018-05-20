В Монако продали 17-метровую "Книгу мёртвых" за 1,35 миллиона евро

Ещё один известный на весь мир лот сегодня был продан с молотка.

На этот раз в Монако прошёл аукцион, в рамках которого можно было приобрести уникальный образец древнеегипетской литературы, а именно папирус с "Книгой мёртвых", датируемой VI веком до нашей эры.

Так, 192 главы произведения были вмещены на 17 метрах древнего материала. В итоге после торгов папирус забрал частный коллекционер, предложив в телефонном разговоре 1,35 миллиона евро. Организаторы аукциона заявляют, что ожидали выручить гораздо большее количество средств за этот экземпляр.

Напомним, "Книга мёртвых" содержит в себе гимны и религиозные тексты времён Древнего Египта. Их помещали в гробницы к умершим, чтобы они обрели покой и благополучие после смерти. Больше всего подобных образцов нашли в местах погребения города Фивы.

Ранее сообщалось, что В США прошёл аукцион, в рамках которого была продана бутылка виски The Macallan 1926 года за 843 тысячи долларов.