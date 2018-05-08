В США полицейским нельзя смотреть на новые iPhone подозреваемых

Спустя месяц после выхода новой линейки смартфонов от корпорации Apple вышло очень странное постановление для американских стражей порядка.

Известно, что в США полицейским отныне нельзя смотреть на вышедшие в этом году iPhone, которые они изъяли у подозреваемых по какому-либо делу. Это связано с тем, что в самых актуальных моделях имеется функция Face ID, которая распознаёт лица и способна разблокировать смартфон, если опознает владельца.

Телефон включает систему распознавания при любом приближении к лицу. Если же пять раз подряд попытки окажутся неудачными, то снять блокировку сможет только пользователь с помощью специального ключа-пароля.

В американском законодательстве указано, что подозреваемый имеет право отказаться от предоставления кода следствию, что свяжет ему руки и не будет возможности получения необходимой информации.