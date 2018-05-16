В Милане голубь пометил картину XVII века на 4 тысячи евро

В Италии произошёл неоднозначный акт вандализма.

Сообщается, что в Милане полотно из художественной галереи пришлось восстанавливать из-за голубя. Птица влетела в открытое окно дворца Палаццо Марино и пометила картину Филиппо Абиатти. Местное издание Corriere Della Sera заявляет, что помётом испачкано примерно три четверти произведения искусства, в том числе рамы, украшенной золотом.

Отмечается, что реставрация холста обошлась в 4 тысячи евро, а сама картина XVII века, на которой изображён библейский герой Давид с головой побеждённого Голиафа, уже была возвращена в экспозицию дворца. Ранее сообщалось о порче картины во время аукциона.

Так, сразу после продажи творение Бэнкси под названием "Девочка с воздушным шаром" попала в шредер и была превращена в ленточки из бумаги. Однако эксперты уверяют - после этого полотно выросло в цене в несколько раз.