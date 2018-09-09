Огромный летающий объект, похожий на НЛО, замечен в небе над Китаем

Отмечается, что множество свидетелей наблюдали необычное небесное явление над Пекином. Однако позже выяснилось, что объект заметили и в других регионах Китая. Он излучал белый свет и был очень большим.

Странный объект, обнаруженный на ночном небе, очевидцы даже успели снять на видео и сделать несколько фотографий. Первым среди местных СМИ видео поделился телеканал CGTN. На кадрах видно, что объект излучает свет и в некоторых регионах действительно очень большого размера.

Немного изучив явление, его прокомментировали эксперты. Они сообщили, что, вероятнее всего, оно не является инопланетным. По словам специалистов, жители Китая заметили на ночном небе лишь выхлопные газы от самолета, который летел слишком высоко, что позволяло ему отражать солнечные лучи.

Напомним, ранее стало известно, что уфологи заметили у Солнца огромный флот НЛО, длина которых составляет около 350 тысяч километров. Неопознанные объекты были зафиксированы NASA. Однако эксперты в области уфологии отметили, что это может являться подтверждением существования инопланетных цивилизаций и их высокого уровня развития, раз они могу находиться так близко от Солнца. Интересно, что некоторые из элементов этого инопланетного флота окружает таинственный светящийся ореол.