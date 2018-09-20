В ЕС введут новые антироссийские санкции из-за Скрипалей

Дело Скрипалей внесёт новые поправки в пакет ограничений для Российской Федерации.

Сообщается, что 15 октября представителями стран Европейского Союза будут приняты очередные антироссийские санкции в связи с применением и распространением химического оружия, в том числе на территории Солсбери и Сирии.

Заседание совета министров иностранных дел будет проведено традиционно в Люксембурге. Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России не знают, живы ли Сергей и Юлия Скрипаль.

Согласно заявлению Марии Захаровой, сомнения имеются, так как кроме единственного интервью, которое было снято при неизвестном стечении обстоятельств, девушку никто так и не видел. Сам Сергей тоже нигде не появлялся, если не считать его заявлений в британских изданиях, к которым он, возможно, не имеет никакого отношения.