Хиромант: Принц Гарри в точности повторяет судьбу покойной принцессы Дианы

Экстрасенс и хиромант Гэри Марвик сообщил, что принц Гарри следует по стопам принцессы Дианы и продолжает её королевское дело.

Принц Гарри в точности повторяет судьбу принцессы Дианы, поскольку он предан своему делу и помогает нуждающимся, как это делала его покойная мать. Об этом говорит один из самых выдающихся хиромантов Великобритании Гэри Марвик. За свою жизнь, специалист прочитал более двадцати тысяч ладоней в течение двадцатилетней карьеры, и многие из его предсказаний сбылись. Теперь Марвик говорит, что принц обладает «физическим мужеством» и является «авантюристом».

«Гарри следует по стопам матери и повторяет её судьбу. На протяжении всей жизни Гарри всегда будет помогать другим людям. Линии его руки показывают, что принц может иногда сдерживать свои эмоции, но он многое отдаст, чтобы улучшить жизнь народа», - говорит Гэри Марвик.