На заседании экологического комитета в Лондоне присутствовала белка

В Великобритании прошло самое милое собрание парламента благодаря пушистому зверьку.

Так, накануне прошла встреча экологического комитета, в рамках которой чиновники обсуждали важные вопросы, касающиеся состояния окружающей среды. Также поднималась проблема воздействия аэропорта Хитроу на экологию Лондона. На заседании присутствовала белка, которая несколько раз вбегала и выбегала из зала, где находились представители власти.

Они сквозь смех отметили, что таким образом грызун хотел удостовериться - голос дикой природы также представлен на собрании. В итоге посещение было снято на видео и опубликовано в Сеть, где уже сейчас собрало сотни тысяч просмотров и массу умилительных комментариев. Однако один из британских политиков оставил ироничную надпись под видео.

Так, Шон Бэйли, который намерен баллотироваться в меры Лондона, заявил, что если белка пришла послушать о плане нынешнего градоначальника о посадке двух миллионов растений, то животное уйдёт очень грустным.