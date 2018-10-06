В Японии на крышу частного дома упал метеорит

В Японии упал горящий камень на частный дом, который в итоге оказался метеоритом. Данные выводы сделали ученые из Государственного музея науки, которые проводили специальные опыты.

Происшествие случилось в городе Комаки на территории одного из частных домов. В последствии удара, камень раскололся на несколько частей. Также на крышу он приземлился в обгоревшем виде, сделав огромную дыру. Отдельные части метеорита достигают размеров 3, 5, 10 сантиметров.

Жительница дома принесла камни для рассмотрения в музей науки. Исследователи пришли к выводу, что упавшее с неба вещество притягивается магнитом. Возраст метеорита оценили в 4,5 миллиарда лет. В музее экспонат зарегистрируют под названием «Метеорит Комаки» в Международном метеоритном обществе.

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