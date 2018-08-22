Замуж с третьей попытки: принцесса Евгения наконец-то стала невестой

Сегодня в Великобритании состоялась свадьба принцессы Евгении.

Во время бракосочетания в храме она была очень взволнована. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георгия. С раннего утра туда съезжались британцы, которые желали хоть издалека увидеть молодоженов. Невеста появилась в белоснежном подвенечном платье с огромным шлейфом за спиной, а на голове была корона с драгоценными камнями. Женихом девушки стал известный предприниматель Джек Бруксбэнк, который в этот день был одет в черный смокинг с белой рубашкой. После официальной части они уехали в замок готовиться к банкету.

Также на трансляции свадебной церемонии было видно, что кольцо не налезло на палец невесты с первого раза, поскольку оказалось на размер меньше. Жениху пришлось приложить усилия, чтобы оно налезло. По старому поверью, если кольцо не удается надеть с первого раза, значит быть беде.

Перед свадьбой Евгения сидела на диетах и изнуряла себя тренировками, чтобы на церемонии быть в хорошей форме. Перед свадьбой ей удалось сбросить 10 килограмм с помощью диетолога Габриэлы Пикок.