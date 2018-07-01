Facebook удалил десятки аккаунтов российских компаний за сбор данных

Соцсеть информировала компанию о требованиях остановки сбора информации о пользователях. Когда требования остались без ответа, Facebook перешел к действиям.

Facebook удилил десятки аккаунтов российской компании Social Data Hub.

Как отмечают в администрации соцсети, российские компании обвиняются в несанкционированном сборе личной информации о пользователях. Как стало известно позднее, данные собирались с целью дальнейшей их продажей и передаче властям, а такие действия противоречат политике соцсети, поэтому аккаунты пришлось отключить.

Отмечается, что российской компании приходили письма от представителей американской соцсети с требованием прекратить сбор информации и удалить уже имеющуюся.

Также стало известно, что представители отечественной социальной соцсети ВКонтакте также обвиняли компанию в незаконном сборе информации о пользователях.

Представители Social Data Hub надеются, что социальная сеть в скором времени разблокирует их аккаунты.

Напоминаем, что ВКонтакте объявил конкурс для всех платформенных разработчиков. Программистам предлагается побороться за крупный денежный приз и работу в компании.