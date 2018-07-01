Facebook удалил десятки аккаунтов российских компаний за сбор данных

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Соцсеть информировала компанию о требованиях остановки сбора информации о пользователях. Когда требования остались без ответа, Facebook перешел к действиям. 

 Facebook удилил десятки аккаунтов российской компании Social Data Hub. 

Как отмечают в администрации соцсети, российские компании обвиняются в несанкционированном сборе личной информации о пользователях. Как стало известно позднее, данные собирались с целью дальнейшей их продажей и передаче властям, а такие действия противоречат политике соцсети, поэтому аккаунты пришлось отключить. 

Отмечается, что российской компании приходили письма от представителей американской соцсети с требованием прекратить сбор информации и удалить уже имеющуюся. 

Также стало известно, что представители отечественной социальной соцсети ВКонтакте также обвиняли компанию в незаконном сборе информации о пользователях. 

Представители Social Data Hub надеются, что социальная сеть в скором времени разблокирует их аккаунты. 

Напоминаем, что ВКонтакте объявил конкурс для всех платформенных разработчиков. Программистам предлагается побороться за крупный денежный приз и работу в компании.

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Автор - Тереза Кёльн
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