Мужчина в образе «Джокера» был арестован возле посёлка Готэм

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Фанат комиксов о Бэтмене на протяжении трёх месяцев терроризировал небольшой городок в Англии.

 29-летний Дэмиен Хаммонд старался соответствовать своему кумиру во всём. Мужчина носил фиолетовый пиджак, а своё лицо украшал гримом. Стараясь полностью соответствовать образу «Джокера» он пытался мешать работе некоторых учреждений и правоохранительным органам. Свои бесчинства он начал в августе, ведя себя неподобающим образом в магазине. Затем он несколько раз препятствовал работе полиции, а в один из эпизодов размахивал зажигалкой в форме пистолета.

Однако представителям правопорядка удалось арестовать Дэмиена, старавшегося творить свои бесчинства возле посёлка Готэм. Благодаря этому он мог соответствовать своему кумиру клоуну-злодею Джокеру. Полиция заключила мужчину под стражу поле последнего инцидента с его участием 9 октября. После ареста правоохранительные органы узнали, что у Дэмиена нет постоянного места жительства, а к ответственности он привлекается не в первый раз. Суд графства Ноттингемшир вынес вердикт, по результатам которого мужчина будет заключён под стражу сроком в 22 недели. В момент вынесения приговора «Джокер» кричал, что ему всё равно, и арестом полиция ничего не исправит.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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