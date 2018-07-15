Кейт Миддлтон очаровала фанатов смелыми серьгами за 1220 долларов

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Кейт Миддлтон в модном наряде и драгоценных серьгах очаровала фанатов, когда появилась на мероприятии в лондонском музее.

Герцогиня Кейт Миддлтон похвасталась своим новым украшением, когда без супруга принца Уильяма появилась на мероприятии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в среду, 10 октября. Поклонники сразу же обратили внимание на очаровательные серьги Миддлтон, которые назвали самым смелым и дорогим украшением в шкатулке герцогини.

Стоит отметить, что дизайнером необычных ушных украшений выступил Erdem, который также разрабатывает для жены принца Уильяма уникальные платья на заказ. Сообщается, что драгоценные серьги обошлись герцогине в баснословные 1220 долларов. Напомним, что ранее Кейт предпочитала носить украшения, которые часто заимствовала у королевы Елизаветы.

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Автор - Светлана Тарабан
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