Пожилую женщину в США сняли с рейса из-за белки на борту

Сегодня, 09:41 \\ В мире

Всем известно, что на борт авиалайнера запрещено проносить определённые предметы.

Однако жительница США, видимо, не знала об этих ограничениях и пронесла на борт самолёта домашнего питомца, однако не сказала, что таким образом она называет белку. Учитывая, что ряд авиакомпаний не разрешает перевозку грызунов, пожилую женщину пришлось вывести из самолёта.

Сама пассажирка заявила, что имеет непреодолимый страх высоты, который удаётся немного уменьшить именно белке. После того, как ей сказали об этом правиле и попросили добровольно покинуть борт, она отказалась и продолжила сидеть на своём месте. Поэтому в происходящее пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые и сняли её с рейса.

Уточняется, что вместе с горе-пассажиркой воздушное судно покинули все находящиеся там, поэтому рейс Орландо-Кливленд был задержан на два часа.

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Автор - Татьяна Сазонова
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