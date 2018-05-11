В Великобритании запретили рекламу из-за слишком худой модели

На рекламу спортивного белья поступило 22 жалобы на чрезмерную худобу модели.

В управлении рекламными стандартами Великобритании было принято решение запретить показ рекламы магазина NastyGal.

Как стало известно, причиной для этого послужили 22 жалобы от зрителей, которые посчитали представленную модель слишком худой. В управлении эту рекламу назвали проявлением безответственности. Девушки типичной модельной внешности удачно смотрятся на подиуме, но в рекламе на телевидении подобная внешность больше отталкивает, чем привлекает внимание к продукту. В нескольких кадрах были отчетливо заметны выпирающие ребра девушки, и это было расценено как акцентирование внимания на худобе.

В самой компании, которая и сняла показанную рекламу, утверждают, что параметры модели соответствуют здоровой норме. Но управление было непреклонно, и реклама была запрещена.

Тем временем в России планируют запретить рекламу написания курсовых и дипломных работ. Как отмечают депутаты, такая реклама рождает спрос, что в последствии приведет к недостаточной квалификации специалистов.