В Великобритании запретили рекламу из-за слишком худой модели

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На рекламу спортивного белья поступило 22 жалобы на чрезмерную худобу модели. 

 В управлении рекламными стандартами Великобритании было принято решение запретить показ рекламы магазина NastyGal. 

Как стало известно, причиной для этого послужили 22 жалобы от зрителей, которые посчитали представленную модель слишком худой. В управлении эту рекламу назвали проявлением безответственности. Девушки типичной модельной внешности удачно смотрятся на подиуме, но в рекламе на телевидении подобная внешность больше отталкивает, чем привлекает внимание к продукту. В нескольких кадрах были отчетливо заметны выпирающие ребра девушки, и это было расценено как акцентирование внимания на худобе. 

В самой компании, которая и сняла показанную рекламу, утверждают, что параметры модели соответствуют здоровой норме. Но управление было непреклонно, и реклама была запрещена. 

Тем временем в России планируют запретить рекламу написания курсовых и дипломных работ. Как отмечают депутаты, такая реклама рождает спрос, что в последствии приведет к недостаточной квалификации специалистов.

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Автор - Тереза Кёльн
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