Пьяные молодожены случайно купили гостиницу во время медового месяца на Шри-Ланке

Отдых и спиртное заставили пару забыть о долгах, появившихся из-за свадьбы, и будущем рождении ребёнка.

35-летний Марк Ли и 33-летняя Джина Лайонс поженились в начале лета 2017 года, а спустя полгода отправились в медовый месяц. Местом для отдыха они выбрали острова Шри-Ланки, где планировали провести три недели. Но в первый день медового месяца они перебрали с алкоголем и приняли решение приобрести гостиницу, в котором остановились. Пара купила несколько бутылок рома, а затем разговорились барменом.

Мужчина жаловался на повышение арендной платы, и Марк с Джиной решили выкупить бизнес. Во время переговоров о покупке гостиницы пара была изрядно пьяна, но не отказалась от покупки. Марк и Джина продолжали употреблять алкоголь когда подписывали и оформляли документы, что не возмутило никого из присутствующих.

Но случайная покупка оказалась выгодным вложением, а трата 40 тысяч долларов быстро окупила себя. Благодаря нескольким бунгало на островах пара смогла вернуть долги. Теперь гостиница, которую молодожены купили будучи пьяными стала приносить прибыль, доказывая, что решение было принято правильно.