Принц Уильям публично унизил супругу Кейт Миддлтон – СМИ

Британский принц Уильям неуместно подшутил над художественными навыками своей супруги Кейт Миддлтон. Поклонники данную шутку приняли за публичное унижение герцогини.

Сообщается, что недавно герцог и герцогиня Кембриджские встретились с талантливым лондонским художником Дайро Варгасом, который даже дал возможность королевской чете дополнить его картину своими мазками. Художник дал Кейт Миддлтон кисть и попросил внести своё видение в картину. По словам королевского корреспондента, Кейт держала кисть и долго советовалась с Варгасом, прежде чем добавить свой собственный штрих.

После того, как герцогиня сделала небольшой штрих белой краской, принц Уильям высмеял способности жены к рисованию и публично заявил, что она просто испортила картину. Поклонники Миддлтон были возмущены подобным высказыванием принца.