Принц Уильям публично унизил супругу Кейт Миддлтон – СМИ

Сегодня, 12:13 \\ В мире

Британский принц Уильям неуместно подшутил над художественными навыками своей супруги Кейт Миддлтон. Поклонники данную шутку приняли за публичное унижение герцогини.

Сообщается, что недавно герцог и герцогиня Кембриджские встретились с талантливым лондонским художником Дайро Варгасом, который даже дал возможность королевской чете дополнить его картину своими мазками. Художник дал Кейт Миддлтон кисть и попросил внести своё видение в картину. По словам королевского корреспондента, Кейт держала кисть и долго советовалась с Варгасом, прежде чем добавить свой собственный штрих.

После того, как герцогиня сделала небольшой штрих белой краской, принц Уильям высмеял способности жены к рисованию и публично заявил, что она просто испортила картину. Поклонники Миддлтон были возмущены подобным высказыванием принца.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Обнажённые Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали перед камерой

 Однажды Кейт Миддлтон и принц Уильям уже отличились скандалом с обнаженными фотографиями. Однако теперь в Сети появилась ещё более откровенная фотосессия, удивившая пользователей.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула

 Расследованием массовой драки после долгожданного боя занялась Атлетическая комиссия. 

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

Эксперты: Монсеррат Кабалье оставила родным приличное наследство

 Вчера остановилось сердце певицы, получившей мировую славу, Монсеррат Кабалье. За свои...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ