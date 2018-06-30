В Таиланде запретили ночёвку на островах у Пхукета для туристов

Сегодня, 11:30 \\ В мире

На одном из самых популярных курортов среди россиян было принято ограничение для путешественников.

Так, правительство в Таиланде постановило запретить ночёвку на Симиланских островах, которые расположены возле Пхукета. Согласно заявлению департамента национальных парков и охраны природных ресурсов страны, это связано с тем, что вновь произошло ухудшение экологической ситуации.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние коралловых рифов и животного мира около берега. В качестве исклбчения в прибрежной акватории смогут находиться только туристические суда, которые предназначены для глубоководных погружений с аквалангами. Они смогут оставаться на якоре, но не более четырёх суток.

Ранее сообщалось, что в Таиланде был закрыт знаменитый пляж, на котором снимали киноленту с участием оскароносного актёра Леонардо Ди Каприо.

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Автор - Татьяна Сазонова
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