В Таиланде запретили ночёвку на островах у Пхукета для туристов

На одном из самых популярных курортов среди россиян было принято ограничение для путешественников.

Так, правительство в Таиланде постановило запретить ночёвку на Симиланских островах, которые расположены возле Пхукета. Согласно заявлению департамента национальных парков и охраны природных ресурсов страны, это связано с тем, что вновь произошло ухудшение экологической ситуации.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние коралловых рифов и животного мира около берега. В качестве исклбчения в прибрежной акватории смогут находиться только туристические суда, которые предназначены для глубоководных погружений с аквалангами. Они смогут оставаться на якоре, но не более четырёх суток.

Ранее сообщалось, что в Таиланде был закрыт знаменитый пляж, на котором снимали киноленту с участием оскароносного актёра Леонардо Ди Каприо.