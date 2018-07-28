Эксперты: Королевская семья Великобритании скрывает немецкое происхождение

Сегодня, 08:50 \\ В мире

Королевская семья много лет назад изменила свою фамилию на Виндзор и попыталась скрыть немецкое происхождение, об этом говорят британские эксперты в новом документальном фильме.

В документальной серии Channel 4, Royal House of Windsor, историки выяснили, что Королевская семья изменила свою фамилию Саксен-Кобург-Готы ещё во время Первой мировой войны в надежде спрятать свои глубокие немецкие корни. Знатная семья рассматривала возможность изменить свою фамилию, поскольку Великобритания все больше становилась антигерманской, а также становилась все более анти-королевской.

Историк Роберт Лэйси объяснил смену фамилии тем, что королевская семья хотела оставить при себе власть и уважение народа. Когда семья сменили свою фамилию, она получила огромную поддержку со стороны общественности. Сейчас королева не хочет ничего говорить о немецком происхождении, отмечает Лэйси.

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Автор - Светлана Тарабан
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