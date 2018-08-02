Британская казна опустеет на 328 тысяч долларов из-за уборки после свадьбы принцессы Евгении

Свадьба принцессы Евгении будет ещё дороже церемонии Меган Маркл и принца Гарри.

Принцессе Евгении и её жениху Джеку Бруксбэнку приходилось несколько раз переносить дату свадьбы, чтобы угодить всем членам британской королевской семьи. Поскольку графики монархов расписаны на полгода вперёд, провести свадьбу в сентябре, как этого хотела принцесса Евгения Йоркская, не получилось, поэтому пришлось переносить торжество на октябрь. Похоже, это очень задело наследницу престола, и та решила в отместку сыграть свадьбу роскошнее и дороже, чем Кейт Миддлтон или Меган Маркл.

Несмотря на то, что принцесса Евгения отошла от королевских дел, имеет настоящую работу и самостоятельно ведёт социальные сети, хотя это запрещено по протоколу, её свадьба будет оплачиваться из кармана налогоплательщиков. Сумма на проведение торжества почти перевалила отметку в два миллиона долларов, а из-за одной уборки британская казна опустеет на 328 тысяч долларов. Эти деньги потратят на установку ограждений и биотуалетов, а также на смотрителей вдоль всего маршрута королевского кортежа по Виндзору, где будет проходить свадебная церемония.