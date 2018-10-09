В Японии белый тигр убил сотрудника зоопарка

В одном из японских зоопарков тигр уникальной породы зверски убил сотрудника заведения. Пострадавший был найден в клетке с животными после закрытия.



Руководство зоологического парка в Кагосиме сообщает, что 40-летнего работника зоопарка нашли в вольере с белыми тиграми поздно вечером. На теле мужчины обнаружили глубокую рану в области шеи. Пострадавшего немедленно госпитализировали, однако медики оказались бессильны и не смогли спасти жизнь Акиры Фурушо.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и спасательных служб. Тигра пришлось обездвижить при помощи дротиков с транквилизаторами. Представители правоохранительных органов пока не установили причину пребывания погибшего в клетке с тиграми.

Отмечается, что белый тигр вид животного с врожденной мутацией. Тигр имеет голубые глаза и коричневые полосы на белом меховом покрове. Такие животные рождаются раз в несколько лет.