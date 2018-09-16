Жительница Нидерландов из-за болезни не ела уже четыре года

Сегодня, 06:30 \\ В мире

Девушка по имени Келли Бекерс (Kelly Beckers) дала интервью для крупного британского издания Daily Mail. Она рассказала о своей жизни, которая всегда находится под угрозой.

 21-летняя голландка стала жертвой такого заболевания как хроническая идиопатическая кишечная псевдообструкция. Из-за этого в ее организме произошли некоторые негативные мутации, в частности, ее пищеварительный тракт оказался совсем разрушенным. Таким образом, она больше не была способна принимать пищу обычным образом.

Уже четыре года она не ела, как остальные люди делают это каждый день, а получает питательные вещества с помощью капельниц, которые вводят ей в околосердечные артерии. Разумеется, процедуры приходится делать довольно часто, поэтому молодая жительница Нидерландов постоянно рискует умереть от заражения крови. Несколько раз уже было, что она находилась на грани смерти и даже уже прощалась с родителями, однако врачам удавалось ее спасти.

Несмотря на такое положение вещей, Бекерс не позволяет, чтобы болезнь не давала ей радоваться жизни. Она продолжает заниматься спортом и путешествовать, ведь очень это любит.

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Автор - Мартина Корф
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