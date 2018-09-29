Sony будет судиться со взломщиком консолей PlayStation

Известный производитель игровых приставок и комплектующих к ним решил инициировать судебное разбирательство.

Сообщается, что представители компании Sony подали исковое заявление относительно частного лица. Отмечается, что злоумышленник осуществлял взлом консолей PlayStation 4. Жителя Калифорнии обвиняют также в нелегальной продаже приставок на сервисе eBay и создании сайта, который активно пропагандирует использование и установку "джелбрейков" на PS4.

Обвиняемый по имени Эрик Скейлз не сможет избежать заседания, оправдываясь тем, что он перепрошивал приставки из праздного любопытства, не имея злого умысла - в компании уже успели приложить к обвинению задокументированную копию сайта, где подсудимый открыто призывает к наслаждению всеми играми бесплатно.

Sony также не уточняет, какую сумму намеревается отсудить у калифорнийца, но предполагается, что заседание будет показательным.