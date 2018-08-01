Загадочная дыра в земле извергала "адское" пламя в США

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Пожарный, который прибыл на место после звонка очевидцев, не смог понять, откуда могло взяться отверстие и по какой причине из него выходил огонь.

 Необычный случай зафиксировали в США. Несколько человек находились на окраине города Мидвей, что расположен в штате Луизиана, когда стали его очевидцами. Они спокойно шли, когда гигантский язык пламени вырвался из-под земли. По их словам, его высота достигала около трех метров, возможно, даже больше. При этом, "адское" пламя не утихало на протяжении 40 минут.

 Американцы вызвали пожарных и стали их дожидаться. По приезду сотрудников они показали им загадочную дыру. Ее окружность была примерно такого размера, как волейбольный мяч. Когда отверстие в земле перестало извергать огонь, на место вызвали геологов, которые с помощью специальных камер осмотрели его внутри.

Впрочем, они так и не смогли установить, откуда взялось пламя. Версии со взрывом бензина, газа, либо же какого-то другого вида топлива они сразу исключили. Тем не менее, комментируя догадки конспирологов, что пламя вырвалось из "ада", окружной судья Бакстер Майки Пендергасс заверил, что "Сатана тут не при чем".

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Автор - Мартина Корф
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