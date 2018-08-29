Снова Мексика: Уфолог заснял НЛО пирамидообразной формы

Исходя из видеозаписи можно понять, что неопознанный объект движется на очень высокой скорости, поэтому сложно понять, что именно он из себя представляет. Тем не менее, ясность внесло замедление показа кадров.

Накануне один уфолог, который еще не имеет большой популярности в сети, опубликовал видеозапись, которая, по его мнению, доказывает существование инопланетян. Мужчина считает, что в пришельцах нет ничего странного или страшного - они просто являются обитателями других планет. Для сравнения он привел в пример факт того, что в разных странах на земле живут разные люди, людей других национальностей называют иностранцами, и никто не удивляется их существованию.

Эксперт приблизил кадры, которые ему удалось заснять, и указал на необычный летающий объект, форма которого была пирамидообразной. Он также напомнил, что действие было заснято в Мексике, и не удивился этому. По словам уфолога, НЛО часто посещают Мексику, и в том, что это произошло снова, нет ничего странного.

При этом, в комментариях под видео отметился известный специалист уфологии Скотт Уоринг. Он подтвердил подлинность информации, заявив, что также опознал на кадрах необычный инопланетный корабль.