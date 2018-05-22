В Лондоне отклонили коллективный иск пользователей iPhone против Google

Пользователи "яблочной" корпорации вновь отправились в суд для защиты своей личной информации.

На этот раз под удар попала компания Google. Так, в Верховный суд в Лондоне попал коллективный иск от 4 миллионов владельцев iPhone, которые обвинили ответчика в незаконном сборе персональных данных.

Отмечается, что неправомерные действия фиксировались в период с августа 2011 по февраль 2012 года. Активисты настаивали, что Google получала необходимую информацию через браузер Safari. Так, история просмотров использовалась для таргетированной рекламы. Пользователи требовали от корпорации компенсацию в размере минимум миллиона фунтов стерлингов.

Однако в суде приняли решение, что массовый иск должен быть отклонён и остановили процесс, так и не начав.