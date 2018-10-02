Пассажирам разрешили брать каннабис на борт самолета в Канаде

Правительство Канады официально позволило пассажирам проносить на борт самолета каннабис (Cannabis). О решении сообщила новостная служба Newshub.

В соотвествии с новоиспеченным законодательством, любой пассажир воздушного судна имеет возможность провозить в своем багаже до 30 грамм марихуаны.

Данное правило распространяется исключительно на внутренние рейсы страны. Представители транспортной службы Канады предупредили пассажиров о том, что брать с собой на борт коноплю запрещено даже в том случае, если международный рейс отправляется в страну, в которой данное растение легализовано.

Помимо прочего, было отмечено то, что курение марихуаны на борту самолета по-прежнему запрещено законодательством вопреки тому.

Летом текущего года сенат Канады принял решение о легализации продажи и употребления каннабиса. Согласно новым правилам, любой гражданин страны вправе приобрести до 30 грамм конопли и иметь плантацию на частной собственности в размере до четырех кустов растения. Однако, распространение марихуаны по-прежнему запрещено в точках продажи алкогольных напитков и табачных изделий.

Недавно брать с собой каннабис на борт воздушного судна стало разрешено и в аэропорту Лос-Анджелеса. Возможность предоставлена совершеннолетним лицам, достигшим возраста в 21 год. Законодательство позволяет проносить до 28,5 граммов обычного и 8 граммов концентрированного вещества.

А в сентябре хранение и употребление марихуаны было легализовано в Южно-Африканской Республике.