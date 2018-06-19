Сестру Кейт Миддлтон на девятом месяце беременности заметили в Лондоне

35-летняя Пиппа Миддлтон продолжает вести активный образ жизни даже на девятом месяце беременности. Недавно женщину застала папарацци во время покупок в Лондоне.

Сообщается, что родная младшая сестра Кейт Миддлтон планирует своего первенца рожать именно в британской столице, где на родах сможет присутствовать и герцогиня Кембриджская, которая сама трижды была в положении. Недавно Пиппу заметили фотографы на выходе из одного модного бутика, где счастливая женщина на девятом месяце беременности совершала покупки и разговаривала по телефону.

Фанаты также отметили выдающийся живот Миддлтон-младшей, которая со дня на день должна родить. Сообщается, что ради такого события Кейт Миддлтон даже может пропустить свадьбу внучки королевы Елизаветы.