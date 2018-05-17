В Австрии садовод получил тюремный срок за убийство 50 колоний пчёл

Накануне прошло судебное заседание по обвинению в специальном нанесении вреда экосистеме.

Сообщается, что в Австрии садовод получил тюремный срок за убийство пчёл. Следствие установило, что 47-летний осуждённый, который владеет фруктовой плантацией, распылил на деревья пестицид хлорпирифос во избежание их гибели от вредителей.

Однако от химического вещества пострадало 50 колоний насекомых, принадлежащих пчеловодам региона. в суде также отметили, что обвиняемый, являясь профессиональным садоводом, знал, что от данного пестицида пчёлы могут погибнуть. Кроме того, люди также могут попасть под негативное влияние вещества, употребляя "отравленный" мёд в пищу.

В итоге подсудимый был признан виновным - суд приговорил его к заключению сроком на один год, а также постановил оплатить штраф размером в 20 тысяч евро. Садовод не согласился с приговором и намеревается его обжаловать.