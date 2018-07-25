В Калифорнии успешно села первая ступень Falcon 9

Стало известно о возвращении фрагмента ракеты Илона Маска на планету.

Сообщается, что в видеотрансляции, которую проводил ресурс Spaceflight Now, чётко видно, что первая ступень Falcon 9 успешно села на космодром в Калифорнии. Известно, что ракету с радиолокационным спутником под названием SAOCOM 1А запустили в 5:21 утра по московскому времени. Уже в 5:30 утра она уже без осложнений совершила посадку.

Отмечается, что это первая успешная попытка возвращения первой ступени ракеты на космодром "Ванденберг". Во время предыдущих исследований Falcon 9 приземлялась на радиоуправляемые платформы, расположенные в акватории Тихого океана. Сообщается, что спутник SAOCOM 1А был разработан представителями Аргентинского космического агенства.

Его главной функцией является радиолокационное наблюдение за Землёй спасателями и метеорологами.