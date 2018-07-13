Британец любит свою вьетнамскую свинью больше невесты.

Девушку поразила та нежность, с которой мужчина ухаживает за своей свиньей.

Британка рассказала трогательную, но при этом немного пугающую историю о привязанности ее мужа к вьетнамской свинье.

Лии Дуркин настолько любит своего большого друга по имени Парснип, что в день собственной свадьбы сразу же после официальной части бракосочетания отправился домой, чтобы хряк не оставался в одиночестве. В итоге Джоанна праздновала радостное событие без новоиспеченного мужа.

По словам самого Лии, его жена понимает, что свин для него находится всегда на первом месте, иначе она не вступала бы с ним в брак. Также британец признается, что при нападении на дом с ножом, он первым делом начнет спасать именно свинью.

Даже церемония бракосочетания не обошлась без Парснипа, его фотографии украшали стены церкви.

Также, британка признается, что за все 4 года у них так и не было медового месяца, так как хряка будет не с кем оставить. Лии отмечает, что одна неделя отпуска не сравнится с тем какую радость приносит ему Парснип на протяжении целого года.

Свинья имеет собственный дом во дворе, где за ним ухаживают с особой заботой и теплом. Но тем не менее, питомец проводит большую часть времени в гостиной вместе с Лии.

Напоминаем, что недавно в Китае на фермера напал его собственный хряк. Свинья прогрызла мужчине артерию и частично обглодала ноги.