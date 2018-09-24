МВД Италии закроет аэропорты для беженцев

Власти Италии уже давно демонстрируют свою жесткую иммиграционную политику. Новым шагом в предотвращении иммиграции стало закрытие аэропортов.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что закроет аэропорты чартерных рейсов, которые перевозят мигрантов. В первую очередь это касается направления из Германии. Сальвини считает, что Германия и Брюссель пытаются “впихнуть” им беженцев.

Власти Италии серьезно обеспокоены проблемой массовой миграции в Европу беженцев из Африки и Ближнего Востока. В Италии очень жестко борются с проблемой нелегальных мигрантов, планируется свести их наличие в стране к минимуму.

В сентябре МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что с Италией заключена договоренность, которая позволяет в течение двух дней отправлять в Италию иммигрантов из Аппенины, которые запрашивали убежище на итальянской территории. Сальвини опроверг данное заявление.

Ранее в Италии уже закрыли морские порты на прием кораблей с беженцами.

Напоминаем, что ранее итальянские власти значительно усложнили условия для предоставления убежища в стране. Теперь всех иммигрантов будут депортировать при единоразовом преступлении или единичного возвращения на родину, даже на короткий срок.