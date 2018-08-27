«Леди в красном!»: Королева Елизавета II очаровала фанатов новым образом

92-летняя королева Елизавета II даже в своем почетном возрасте не забывает о стильных нарядах и регулярно появляется на публике в новых образах. На этот раз монарх выбрала ярко-красный наряд.

Королева Елизавета II вместе с сыном принцем Чарльзом и его супругой Камиллой отправилась в церковь в Балморале на традиционную воскресную службу. Для выхода в собор королева решила надеть ярко-красны наряд, дополнив его такой же запоминающейся шляпкой. Поклонники заявили, что ранее очень долго не видели королеву в подобном коралловом цвете.

«Леди в красном!», - заявили восторженные фанаты, которые были просто очарованы новым образом королевы. Стоит отметить, что для многих жителей Великобритании Елизавета II является эталоном стиля и элегантности.