Китайские музыканты сыграли на 666 пианино одновременно

В одной из азиатских стран накануне прошёл музыкальный фестиваль, который удивил всех присутствующих.

Сообщается, что в Китае собрались музыканты для выполнения важной миссии, а именно установления мирового рекорда ради доброго дела. Так, 666 исполнителей одновременно сыграли на пианино военный марш Франца Шуберта, а все собранные средства на фестивале будут переданы на благотворительность. Сообщается, что им удалось собрать более 50 миллионов юаней.

Кроме того, выступление приурочили к годовщине создания КНР. Известно, что общая сумма всех инструментов, которые были задействованы в мероприятии, составляет порядка семи миллионов долларов.

Таким образом китайские музыканты побили рекорд своих коллег из Кореи, которые ранее сыграли в унисон на 555 пианино в 2007 году.