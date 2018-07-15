«Мы опоздали»: Документальный фильм BBC рассказал о влиянии быстрой моды на планету

Быстрая мода, к которой относят популярные масс-маркет-бренды одежды, стала вторым производством в мире после нефтепереработки, оказывающим непоправимый вред Земле.

Новый документальный фильм производства BBC обратил особое внимание на истоки индустрии быстрой моды. Авторы фильма отправились в Центральную Азии и посетили Аральское море в Казахстане и реку Читарум в Индонезии. Считается, что первые крупные хлопковые фермы были основаны именно на этих территориях, рассказали авторы фильма.

Осушение водоёмов и катастрофическое количество сбрасываемых в реку токсичных отходов оказали влияние не только на окружающую среду. Именно жители Казахстана и Индонезии, а также других стран, где производится одежда для быстрой моды масс-маркетов, жалуются на проблемы со здоровьем, большинство из которых вызваны негативным влиянием создания относительно дешёвой модной продукции. Специалисты в документальном фильме отметили, что человечество опоздало и спасти планету будет почти невозможно, если не начать прямо сейчас.