Обнажённые Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали перед камерой

Однажды Кейт Миддлтон и принц Уильям уже отличились скандалом с обнаженными фотографиями. Однако теперь в Сети появилась ещё более откровенная фотосессия, удивившая пользователей.

Новые фотографии не являются кадрами из личного архива звёздной семьи. Снимки подготовила известный фотограф, устроив фотосессию с двойниками пары. Элисон Джексон отметила, что планирует открыть выставку, на которой представит данные кадры.

В комментариях к своей работе, фотограф рассказала о культурной ценности фотосессии. По её словам, снимки показывают чрезмерное внимание современных звёзд к своей личной жизни. Поклонники по существу оценили данную работу, поскольку тема остаётся проблемной уже на протяжении многих лет.

Напомним, что Кейт Миддлтон недавно вернулась с декретного отпуска. Позже герцогиня совершила первый официальный визит после рождения сына.