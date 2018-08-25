Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула

Расследованием массовой драки после долгожданного боя занялась Атлетическая комиссия.

Долгожданный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора еще задолго до самого поединка обрастал скандалами. Скандал произошел и после самого боя.

В поединке победу одержал дагестанец, но после победы полез в драку с членом команды Конора. Чуть позднее несколько мужчин из команды Хабиба напали на самого Макгрегора.

Данное событие уже очень активно обсуждается. К этому подключилась Атлетическая комиссия Невады, комиссия начнет расследование поведения дагестанца.

Глава UFC Дэйна Уайт рассказывает, что комиссия уже выдвинула обвинения в сторону Хабиба, и теперь нужно ждать результата расследования. По его словам, при обнаружении факта вины, дагестанца могут оштрафовать, дисквалифицировать, лишить американской визы и титула чемпиона. Также, Уайт поясняет, что бой между членами команд Хабиба и Конора, который назначен на 19 октября, может не состояться.

Также, из-за расследования гонорар дагестанца за бой заморожен.