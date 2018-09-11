В Китае подготовили достопримечательности для самых смелых

В честь празднования основания Китая многие туристы решили посетить эту прекрасную страну Азии, в основном для получения экстремальных ощущений.

И есть из-за чего - именно в этом государстве само большое количество достопримечательностей, благодаря котором выделяется адреналин. Одно из самых популярных развлечений - хождение над пропастью глубиной в 750 метров. Строителя было возведено бетонное кольцо для прогулок путешественников.

Для самых смелых духом предлагается перешагнуть с одной скрипучей доски на другую, когда внизу находится страшное ущелье, либо покататься на детских качелях, опоры которых установили на краю отвесной скалы. Тем временем в одной из провинций проводят полезные соревнования по поеданию гранатовых зёрнышек - именно этот продукт содержит в себе целый витаминный комплекс.

А те туристы, которые приехали просто отдохнуть и посмотреть на красивые пейзажи, могут взять в прокат велосипед и насладиться окружающим миром без экстрима.