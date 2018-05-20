Принцесса Евгения принимает таблетки для похудения, чтобы выглядеть не хуже Меган Маркл

Принцесса Евгения на следующей неделе сыграет свадьбу со своим возлюбленным Джеком Бруксбанком. Чтобы в день торжества выглядеть более стройной, принцесса стала принимать таблетки для похудения.

Инсайдеры сообщают, что принцесса Евгения перед своей свадьбой решила кардинально похудеть, чтобы в свадебном платье выглядеть не хуже Меган Маркл. Однако вместо тренажерного зала и диеты Евгения пошла по легкому пути и стала принимать специальные средств для снижения веса. Сообщается, что этим же средством пользовался и сам принц Гарри, перед своей свадьбой в мае текущего года.

Напомним, что мать принцессы Сара Фергюсон также боролась с лишним весом. Она потратила более 1,25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы лучшие специалисты помогли ей избавиться от 31 килограмма.