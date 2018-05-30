Китай обвинил президента Интерпола в коррупции

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Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием. 

 5 октября было объявлено о пропаже президента Интерпола Мэна Хунвэя. Позже стало известно, что Хунвэй был задержан в Китае, где над ним ведется следствие. 

Позднее стало известно, что власти Китая заподозрили главу Интерпола в совершении коррупционных схем и в содействии компании в совершении сделки, связанной с кибербезопасностью. 

Теперь над Хуньвэем начнется расследование и будут выявлены все обстоятельства. 

Тем временем бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку был вынесен приговор в виде 15 лет лишения свободы и штраф в размере 11,5 млн долларов. Обвинение изначально запрашивало 20 лет срока. Баку обвинили в коррупционной деятельности.  Были доказаны незаконное владение компанией, прием взяток и неуплата налогов.

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Автор - Тереза Кёльн
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