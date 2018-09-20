В Японии на воду спустили уникальную подлодку

Подводное судно класса Soryu спустили на воду в городе Кобе в Японии. Она была сконструирована на верфи Mitsubishi Heavy Industries. Это уже 11 подлодка такого типа, однако, она уникальна.

Судно имеет стандартные для подводных лодок характеристики. Ее длина составляет 84 метра, а водоизмещение равно 2950 тонн. Однако ее основная особенность состоит в функционировании. Дело в том, что лодка работает на литий-ионных аккумуляторах. Отмечается, что это первое подобное судно в мире. Обычно субмарины работали на свинцово-кислотных батареях.

Это важно, поскольку действие на аккумуляторах в несколько раз эффективнее, так как делает судно мощнее в два раза. Инновационная разработка уже поступила в пользование вооруженных сил Японии. Отмечается, что свое название субмарины такого класса получили от китайского слова, которое в переводе означает «дракон». Интересно, что модели предыдущих версий назывались «Облачный дракон», «Парящий дракон», однако, 11 подлодка получила имя Oryu, что переводится как «Дракон-Феникс». Эта разработка является абсолютным новшеством на рынке. Подчеркивается, что благодаря своим инновациям Япония – одна из самых передовых стран в данной области. Однако она не забывает о своих конкурентах - Южной Корее и Китае.