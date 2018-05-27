Британец выставил на eBay свою девушку

Мужчина написал, что она издаёт странный шум, который невозможно остановить.

34-летний британец Дейл Ликс из Эссекса решил подшутить под своей 37-летней возлюбленной Келли Гривз в честь годовщины отношений. Он выставил девушку на аукцион на eBay он попросил за неё 92 тысячи долларов, описав так, будто бы продаёт старый автомобиль. «Заводится нормально, но через некоторое время появляется странный шум, который невозможно остановить. Кузов выполнен аккуратно, но на близком расстоянии видны потёртости (просто стараюсь быть с вами честен). Серьёзных повреждений нет, но по ней видно, что б/у», - говорится в объявлении.

«Утром она может быть немного заносчивой, но, если её разогреть, то шум стихает, но я буду лгать, если скажу, что он исчезает насовсем», - продолжил описание Дейс и отметил, что также заинтересован в обмене на более модель помоложе. Хотя это была всего лишь безобидная шутка, объявление за 24 часа просмотрели более 8 тысяч раз, причём ставка перевалила далеко за 92 тысячи долларов.

Садовник-пейзажист Дейл заливался смехом, пока Келли не спросила, почему ему так весело. Он рассказал ей о своей шалости, и они вместе отправились на ужин. Однако трапеза была безнадёжно испорчена, ведь Дейлу на телефон продолжали поступать сообщения от покупателей во всей Европы, Америки и даже Австралии. Они продолжали спрашивать, сколько у неё было предыдущих владельцев и как часто она проходила техобслуживание.