Педофил из британского графства Даун арестован за изнасилование двухнедельного ребёнка

Сейчас за жизнь младенца борются врачи.

25-лений житель графства Даун, Северная Ирландия во вторник был доставлен в полицейский участок. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании двухнедельного ребёнка, в результате которого малыш получил тяжёлые травмы внутренних органов. Младенец доставлен в местную больницу и врачи отделения интенсивной терапии предпринимают усилия для спасения его жизни.

Арестованного педофила поместили в тюрьму, а его адвокат, понимая тяжесть содеянного его подзащитным, даже не стал просить о выпуске под залог. Британская полиция не называет имя преступника и выясняет обстоятельства преступления. Суд начнёт разбирательства по этому делу 10 октября. По закону педофилу грозит длительный тюремный срок, но если ребёнок не выживет, то возможно и пожизненное заключение.