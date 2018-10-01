Тело женщины с новорождённой дочкой нашли спустя неделю после землетрясения в Индонезии

Спасатели обнаружили два тела во время разбора завалов на острове Сулавеси.

Землетрясение в Индонезии унесло жизни более чем 1500 человек, из-за чего многие лишились своих родных и близких. Спасатели продолжают устранять последствия стихийного бедствия, и находят новые тела. На острове Сулавеси они нашли женщину, погребённую под грудой мусора и грязи. Она прижимала к себе тело новорождённой дочери, пытаясь как-нибудь защитить ребёнка от опасности.

Из ближайших родственников погибшей спасателям удалось найти брата, который рассказал, что девочка родилась совсем недавно. От землетрясения мужчина не пострадал, потому что на момент катастрофы не находился за пределами страны. Также он отмечает, что лишился большинства своих родственников, и спустя неделю после стихийного бедствия продолжает узнавать ужасающие подробности.

На данный момент разбор завалов в Индонезии продолжается, а медицинские работники приезжают на помощь жителям страны с различных концов мира. Однако ситуация со спасением усугубляется тем, что многие дома буквально ушли под землю, и извлекать тела из-под завалов сложно.