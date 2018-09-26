Автор Ждуна создала новую скульптуру
Автор Ждуна Маргрит ван Брифорт создала новую скульптуру, понравившуюся общественности. Скульптор попросила придумать этому существу английское название.
Особенностью новой скульптуры является тучность изготовленного существа и большое количество складок. Предположительно, именно это является «фишкой» творчества Маргрит ван Брифорт.
Девушка разместила снимки своего детища в Instagram. В подписи к фотографии скульптор попросила придумать существу имя.
Как известно, первая скульптура девушки, размещенная в больнице Лейдена, получила бешеную популярность по всему миру. Название «Ждун» ей дали российские пользователи. Однако в выборе имени для нового существа россияне тоже проявили креативность.