Автор Ждуна создала новую скульптуру

Сегодня, 21:19 \\ В мире

Автор Ждуна Маргрит ван Брифорт создала новую скульптуру, понравившуюся общественности. Скульптор попросила придумать этому существу английское название.

 
Особенностью новой скульптуры является тучность изготовленного существа и большое количество складок. Предположительно, именно это является «фишкой» творчества Маргрит ван Брифорт.
Девушка разместила снимки своего детища в Instagram. В подписи к фотографии скульптор попросила придумать существу имя.


Как известно, первая скульптура девушки, размещенная в больнице Лейдена, получила бешеную популярность по всему миру. Название «Ждун» ей дали российские пользователи. Однако в выборе имени для нового существа россияне тоже проявили креативность.

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Автор - Мария Ткаченко
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