«Президентская тревога» превратилась в голливудский блокбастер

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Комик Джимми Киммел высмеял решение Дональда Трампа присылать экстренные сообщения на телефон каждого американца.

На днях правительство США и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях провело тестовую рассылку так называемой «президентской тревоги». Решение разослать экстренные сообщения о надвигающейся опасности будет принимать лично Дональд Трамп. Сигнал о бедствии будет звучат даже в том случае, если телефон выключен или работает в режиме «не беспокоить». Сообщения также появятся на смарт-часах рядовых американцев через подключение к сотовым операторам.

Американский комик Джимми Киммел высмеял настырное желание Дональда Трампа вторгнуться в частную жизнь своих соотечественников даже с якобы благими целями. Во время своего развлекательного шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» была показана короткометражка, которая превратила «президентскую тревогу» в блокбастер. «Что мы делаем в Голливуде, когда у нас есть плохая идея? Мы снимаем кино», - сказал комик. В картине высмеивается любовь Дональда Трампа к Twitter, из-за которой он начал отправлять бессмысленные сообщения на телефоны жителей США. В панике американцы уничтожают всю технику, которая внезапно начала транслировать мысли президента.

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Автор - Марина Фёдорова
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