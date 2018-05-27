Сирийские христиане обратились к России за питанием и медикаментами

В связи с обострившейся ситуацией на территории Сирии предсчтавители православной веры решили обратиться за помощью к союзникам государства.

Так, стало известно, что сирийские христиане отправили прошение в "Императорское православное палестинское общество". В письме жители страны просили как можно скорее предоставить им поставку гуманитарной продукции, которую можно было бы распространить с помощью церквей и христианских организаций. Отмечается, что больше всего необходима помощь питанием и медикаментами.

Согласно заявлению представителя организации Елены Агаповой, для начала необходимо подробно ознакомиться с обращением, после чего провести несколько консультаций с общественными деятелями и совместно продумать логистику.

Отмечается, что ранее ИППО предоставляла гуманитарную помощь в основном для сирийских детей-сирот в виде детских игрушек, одежды и прочих вещей первой необходимости. Также они планируют отправить подарки малышам на Новый Год.