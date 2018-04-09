В Аргентине запечатлели сверхскоростной НЛО у строительной площадки

Объект не был заметен днем для людских глаз, так как передвигался достаточно быстро, однако позже его с ужасом разглядели на фотографиях.

Накануне известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на личном YouTube-канале свежий ролик, который он смонтировал в частности и из фотографий своего подписчика из Аргентины. Как оказалось, мужчина работает на строительной площадке и прислал эксперту снимки, который сделал на месте, где трудится. На них отчетливо виден неизвестный объект, который, по словам очевидца, не был виден в реальных обстоятельствах.

Мужчина считает, что запечатлел у своего места работы сверхскоростной НЛО, и именно из-за его слишком быстрого передвижения изображение вышло немного смазанным, считает он. Также, по его расчетам, корабль пришельцев имел размер как половина мотоцикла и приблизился к строительной технике совсем близко.

Как и аргентинец, Скотт Уоринг считает, что события доказывают существование инопланетных цивилизаций, а также то, что их представители постоянно следят за людьми.